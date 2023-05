Dekret Putina o ćwiczeniach rezerwistów. Poligon może być w Ukrainie

Wezwania dostaną tylko ci, od których regularnej służby wojskowej upłynęło co najmniej 3 lata. Oznacza to, że wezwani zostaną obywatele powyżej 23 roku życia. Szeregowi i sierżanci mają obowiązek odświeżania wiedzy i umiejętności obronnych do 35 roku życia, chorąży i porucznicy - do 45 lat. Wyżsi oficerowie, jak tłumaczy emeryt wojskowy, nie będą już powołani, bo oni już są w wojsku.