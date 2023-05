Czołgi z Charkowa jadą w stronę Rosji. Zaczęła się kontrofensywa? [RELACJA NA ŻYWO]

Wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak

Przełomem jest to, że już za kilka tygodnie te MIGi postsowieckie samoloty zostaną zastąpione koreańskimi samolotami FA-50. W ubiegłym roku doprowadziłem do tego, że podpisaliśmy z Koreą Południową umowy na czołgi K2, które zastąpią T72, które wysłaliśmy na Ukrainę. To jest nasze wielkie osiągnięcie: modernizacja, unowocześnienie, samoloty.