Czyżby przełom? Ukraina atakuje i zdobywa. Gen. Skrzypczak chwali akcję

Do sukcesów Ukrainy pod Bachmutem należy zaliczyć to, co wynika z informacji przekazanych przez Andrija Biłeckiego, twórcy ruchu Azow. Podał, że 10 maja w nocy 3. Brygada Szturmowa Azow odbiła teren o wielkości 3 km na 2,6 km na południe od Bachmutu. W tym rejonie Ukraińcy rozbili dwie kompanie rosyjskiej 72. samodzielnej brygady zmechanizowanej oraz oddział Grupy Wagnera.