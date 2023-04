Klną, wściekają się. Nie mogą zrobić tego, co Rosjanie. Taki jest powód

To mogli wymyślić tylko Rosjanie

Według Michaiła Zwinczuka, rosyjskiego blogera wojennego "Rybar" - pojawienie się filmów z egzekucji ma na celu wzbudzenie emocji u ukraińskich żołnierzy. "Takie treści prowadzą do smutnych konsekwencji. Każde nagranie linczu wstrząsa psychiką i prowokuje przemoc. I nie ma znaczenia, czy był to obcy najemnik, członek batalionu narodowego, szeregowy żołnierz czy zwykły zmobilizowany. Każdy taki film prowadzi do wzrostu przemocy, nawet w momentach, gdy niekontrolowana przemoc jest po prostu niepotrzebna" - komentuje we wpisie na Telegramie.