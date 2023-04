Jest reakcja na wstrząsające nagranie morderstwa ukraińskiego żołnierza

Kryminaliści w mundurach

- Trudno spodziewać się po wagnerowcach czegoś innego w Bachmucie jak brutalności. Pokazali to w Syrii, pokazują to na wojnie w Ukrainie. Wyspecjalizowali się w zbrodniczych działaniach. To kryminaliści w mundurach. Oni słyną z tego - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Waldemar Skrzypczak.