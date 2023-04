Ukraina pod ścianą w Bachmucie. Generał o prawdziwym celu

- Pierwotnie miały one wejść do walki dopiero po zdobyciu miasta, a ich zadaniem miało być utrzymanie porządku. Ale skoro Bachmut się trzymał, pojawili się w mieście wcześniej. I obecnie zdobywają ulice krok po kroku. Płacą za to dużą cenę, ale również płaci ją ukraińska armia. To duże ryzyko, bo Ukrainie może później zabraknąć ofensywnego potencjału. Jak natarcie się rozpocznie, trzeba je zasilać cały czas nowymi wojskami. W efekcie może im na jakimś odcinku zabraknąć tego wojska - ocenia gen. Skrzypczak.