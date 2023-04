To zwraca uwagę ws. wycieku danych. Sprawa może mieć drugie dno

- W tym przypadku to materiał analityczno-ocenny, a nie operacyjny. Jeśli wyciek był przypadkowy, to Rosjanie na pewno porównają ilości dostaw zachodniego sprzętu z oficjalnymi deklaracjami poszczególnych państw. Jeśli wezmą pod uwagę, że są to dane z początku marca i uwzględnią cykl szkoleniowy ukraińskich jednostek w sumie mogłoby to pozwolić określić potencjał ofensywy Ukrainy. Ale nie ma tam dat, kierunków i żadnych szczegółów możliwych natarć – komentuje ekspert fundacji Stratpoints.