Smutne miny i pospuszczane głowy. Rosjanie nie mają czym zrealizować gróźb odwetu na Ukrainie

Wielu ekspertów od Rosji (także analitycy OSW) skłania się ku tezie, iż brak odwetu Rosji to jeszcze jedna przesłanka, aby sądzić, iż była to prowokacja rosyjskich służb. Obrazy z wybuchami nad gabinetem Putina mają podpalić głowy rosyjskich patriotów i przekonać społeczeństwo do większego poświęcenia w wojnie.