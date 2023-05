Atak dronów na Kreml. Rosja tak chce przygotować na najbardziej skrajne decyzje

Katastrofa bezpieczeństwa

Prof. Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku równocześnie nie odrzuca ostatecznie tezy, że to zaatakowali Ukraińcy. - Mogli coś takiego zrobić, pytanie dlaczego teraz, a nie przed samym 9 maja. Jeśli tak, to nie były to przecież drony, które są zdolne przylecieć z Ukrainy. A więc oznacza to, że ukraińskie oddziały specjalne mają się całkiem dobrze, nie tylko w Rosji, ale i w samej Moskwie, jeśli są w stanie użyć tego typu narzędzi, odpowiednio nimi sterować i doprowadzić je na Kreml. To by oznaczało, że z punktu widzenia Rosji jest to katastrofa bezpieczeństwa - dodaje prof. Boćkowski.