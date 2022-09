"Putin okłamał Rosjan". Powszechna mobilizacja w Rosji?

- Mamy do czynienia z kroczącym wchodzeniem w powszechną mobilizację. Pamiętajmy, że system mobilizacyjny rosyjski jest oparty o radziecki system. Działa on tak, że nie ma tu w zasadzie możliwości jakiegoś selekcjonowania poborowych - mówił Michał Kacewicz, dziennikarz Biełsat TV. Gość programu "Newsroom" Wirtualnej Polski komentował decyzję Władimira Putina o wprowadzeniu częściowej mobilizacji. - To będzie po prostu powszechna mobilizacja na dużo większą skalę niż to było zapowiadane. Widać było, że Putin i Kreml okłamali Rosjan. Prawdopodobnie jedna z przyczyn tego opóźniającego się o jedną dobę przemówienia, była taka, że przygotowywane były do wysłania wezwania do armii. Chodziło o to, żeby te wezwania zaraz, następnego dnia po przemówieniu Putina, zaczęły docierać do Rosjan - dodał.