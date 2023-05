Wielki pokaz siły. Rakiety Kindżał zestrzelone nad Kijowem

Zmasowany atak rakietowy na Kijów. Rosjanie przeprowadzili nocny atak na stolicę Ukrainy przy użyciu rakiet i dronów kamikaze. W mieście zawyły syreny, a po chwili do akcji skutecznie wkroczyła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Doszło do kilkudziesięciu eksplozji. Do sieci trafiły nagrania, na których widać, jak obrońcy Kijowa strzelają salwami do obiektów na niebie. Pociski trafiały w cele rosyjskiego agresora, powodując rozbłyski nad stolicą. Jak się później okazało, Ukraińcy pochwalili się, że zestrzelili przynajmniej sześć rosyjskich, ponaddźwiękowych rakiet Ch-47M2 Kindżał, nazywanych "cudowną bronią Putina". Kreml uważa rakiety Kindżał za "nie do zestrzelenia". Łącznie udało się zniszczyć co najmniej 18 rakiet różnego typu. W Kijowie roi się od zachodniego sprzętu i niewykluczone, że broń przeciwlotnicza dostarczona przez NATO uratowała tej nocy życie wielu cywilom.