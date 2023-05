Najnowsza broń w rękach Rosji. Czy może zmienić kurs tej wojny?

Wówczas były to specjalnie przygotowane pociski, dzisiaj wykorzystuje się standardowe bomby lotnicze, które zostały odpowiednio zmodyfikowane. Dodano im składane skrzydła i systemy nawigacyjne, które umożliwiają szybowcowy tor lotu do celu. Zaletą tych modernizacji jest to, że można je montować na bombach znajdujących się już na stanie armii.