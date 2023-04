Popłoch po wycieku. "Ktoś zadał sobie wiele trudu, aby zrobić zdjęcia"

Znacznie ciekawsze są za to dokumenty dotyczące relacji z sojusznikami. Wydaje się, że to właśnie tutaj palce mogli maczać Rosjanie. Interesujące nie jest jednak to, że amerykański wywiad kontrolował sojuszników, ale naciski, jakie Waszyngton wywiera na Seul i sposób, w jaki Koreańczycy mieli przekazać broń Ukrainie. Miało się to stać dzięki pośrednictwu Polski. Podobna presja ma być wywierana na Izrael, który dotychczas miał opory przed wysyłaniem śmiercionośnej broni.