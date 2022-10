Rosja uderzyła z całej siły. Pokazała tylko, jak wielki ma problem

Ponadto użycie przeciwlotniczych systemów S-300 i przeciwokrętowych Bał do uderzeń na lądowe cele cywilne kolejny raz pokazuje, że zapasy precyzyjnej amunicji kończą się dość szybko. To tym gorszy prognostyk dla Rosjan, biorąc pod uwagę fakt, jak wiele pocisków zmarnowali. Przypomnijmy: w poniedziałek do celów nie doleciała około połowa. Z tych, co doleciały, żaden nie trafił w cel wojskowy, a uszkodzenia elektrociepłowni okazały się niezbyt ciężkie. Jest to dla Ukrainy bardzo dobry wynik, zważywszy, że niemal żadne państwo na świecie nie jest w stanie bronić swojego terytorium ze stuprocentową skutecznością. Wyjątkiem jest Izrael. Jego Żelazna Kopuła przepuszcza te pociski, których trajektoria sugeruje, że spadną na tereny niezamieszkane.