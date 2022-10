Zemsta Łukaszenki. Na opozycję czekają areszt, kolonia karna i praca przymusowa

Ale gdy już wybuchły protesty, Wiasna dokumentowała naruszenia praw człowieka, a to na pewno reżimowi się nie podobało. Sama Rabkova wywodzi się z ruchu anarchistycznego, wraz z innymi działaczami usłyszała głównie zarzuty organizowania zamieszek, nawoływania do nienawiści oraz tworzenia i kierowania grupą przestępczą, co ja odczytuję jako organizowanie się oraz udział w protestach. Na liście zarzutów pojawia się też usiłowanie podpalenia budynku skarbówki w Homlu. Nawet jeśli rzeczywiście by to zrobiła, to czy za taki czyn należy się 15 lat więzienia?