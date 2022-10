Upadek Putina nadchodzi? "Na naszych oczach dokonuje się zamach stanu"

Mychajło Samuś: Absolutnie nie, bo 24 lutego wszystko wyglądało jak klasyczna operacja ofensywna. Najpierw działały siły specjalne, dokonywano uderzeń rakietowych, włączyło się lotnictwo, potem rozpoczęły się operacje desantowe i faza naziemna. Teraz nie ma powodu, aby mówić o klasycznej operacji ofensywnej ze strony Rosji. Jej regularna armia jest praktycznie zniszczona i chociaż rozpoczęła się tzw. częściowa mobilizacja, to daleko do jej zakończenia. Zmobilizowani nie osiągnęli żadnego stopnia gotowości. Jeśli Rosja zacznie naciskać na wszystkich frontach, rzucając tam nieprzygotowanych ludzi, to będzie to jej całkowity upadek. Będzie to po prostu krwawa łaźnia.