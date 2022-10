Most Krymski zniszczony. Dziesiątki memów w sieci

Rano na Moście Krymskim doszło do wybuchu. Runęły co najmniej dwa przęsła przeprawy łączącej Rosję z okupowanym Krymem. Uszkodzony został także most kolejowy. Według niepotwierdzonych informacji, za eksplozję odpowiadać mają ukraińskie służby. Ukraińcy dają upust swojej radości, tworząc zabawne memy w sieci.