Kuriozalne sceny w Moskwie. "Witajcie w domu"

- To są ziemie należące do Ukrainy. Donieck to Ukraina, Ługańsk to Ukraina, Chersoń to Ukraina, Zaporoże to Ukraina. Dokładnie tak samo jak Krym, który również jest ukraiński - komentował w piątek po południu szef NATO Jens Stoltenberg. Sekretarz generalny Sojuszu zauważył, że decyzja Putina to największa próba aneksji terytorium w Europie od zakończenia II wojny światowej oraz "najpoważniejsza eskalacja od początku obecnej wojny".