Rosja: przyczyną pożaru był "wybuch ciężarówki". Oskarżają Ukrainę

Narodowy Komitet Antyterrorystyczny Rosji, który zajmuje się zwalczaniem terroryzmu przyznał, że powodem pożaru na moście Krymskim był wybuch ciężarówki na części drogowej mostu. W efekcie ogień objął siedem cystern z paliwem będących w składzie pociągu na nitce kolejowej mostu. Doszło też do "częściowego zawalenia się dwóch przęseł mostu". Władze okupowanego przez Rosję Krymu oskarżają Ukrainę "o to, co się stało".