"To pseudoprawny performans". Rosyjska konstytucjonalistka o "przyłączeniu" nowych ziem do Rosji

Bo Hitler, w przeciwieństwie do Putina, nigdy nie powiedział, że Poznań czy Warszawa same siebie zbombardowały. Prowadził agresywną wojnę i nazywał rzeczy po imieniu. To nie czyni Hitlera lepszym, ale w Rosji wygląda to (przeprowadzanie referendów i propaganda mówiąca o "pomocy" rosyjskim obywatelom w Ukrainie - red.) jak "operacja wyzwoleńcza". Tyle że nie widziałam nikogo z wyzwolonych, coraz więcej jest za to innych ludzi: zabijanych, okaleczanych, gwałconych, torturowanych, tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki z kraju.