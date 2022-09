"Główna europejska hiena". Rosjanie prowokują Polskę po wybuchach

Dawid Kamizela, dziennikarz miesięcznika "Nowa Technika Wojskowa", w rozmowie z serwisem Gazeta.pl sugerował, że do zniszczenia rurociągów wystarczy podłożenie kilku kilogramów wojskowych materiałów wybuchowych. Takie zadanie mogą wykonać nurkowie lub bezzałogowa jednostka podwodna. Jednak zarówno nurkowie, jak i bezzałogowce potrzebują do działania jednostki pływającej, która byłaby ich bazą. - Jednostka-matka musiałaby operować w pobliżu miejsca działania, bo zrzucenie ludzi do wody i odpłynięcie to wystawienie ich na duże ryzyko w przypadku problemów - wyjaśniał Kamizela.