"To jest majstersztyk". Eksperci mówią wprost: "Ukraina podbija stawkę"

"Putin dostał prezent z dużymi fajerwerkami"

O sobotnich wydarzeniach na Moście Krymskim porozmawialiśmy z płk. Andrzejem Kruczyńskim, weteranem GROM-u i uczestnikiem misji w Bośni, Kosowie i Iraku. - Na to zdarzenie czekało dużo osób. Most Krymski to jedna z głównych nitek zaopatrzenia Rosjan. Zniszczenie go nie jest takie proste, jak by się mogło wydawać. To zadanie musiało być przygotowane. Nie wiemy, kto to zrobił, ale z dużym prawdopodobieństwem możemy wskazać na siły ukraińskie - mówi Wirtualnej Polsce.