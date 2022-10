Wszyscy śmieją się z Rosji. Dla Kremla może to być zabójczy żart

Rozwijał ją przede wszystkim Władimir Putin, który przez całe lata dążył do tego, by postrzegano go jako przywódcę zdolnego do wszystkiego. Dosłownie. To była jego doktryna - chciał, żeby się go bano, żeby postrzegano go jako całkowicie nieobliczalnego, żeby jego rękę widziano w każdym złym wydarzeniu świata. W ten sposób zarządzał on Rosją, w ten sposób budował pozycję swego państwa w polityce międzynarodowej. W ten sposób doprowadził do jej kulminacyjnego momentu, gdy zaatakował Ukrainę 24 lutego.