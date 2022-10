Nieprzewidywalny Putin mógłby zaatakować Polskę? Gen. Waldemar Skrzypczak reaguje na zatrważające słowa

Tymczasem w rosyjskich mediach (kanał Rossija 1) wojenni komentatorzy uderzają w najwyższe tony. - Gdyby jeszcze poderwać nasze Tu-95 (bombowce strategiczne - przyp. red.), to by dopiero się w NATO napięli. Każdy Tu-95 ma 16 rakiet Ch-55, czyli może skasować 16 mln ludzi w miastach. Wystrzelenia tego pocisku nie można wykryć, poleci tam, gdzie trzeba, a zasięg to 4500 km. Nie będziemy rozmawiać z Ameryką i Ukrainą. (...) Musimy to zrozumieć, nie ma powodów do paniki, kontynuujemy pracę, na pewno wygramy - odgrażał się Andriej Gurulew, rosyjski polityk, emerytowany generał i były dowódca jednego z rosyjskich okręgów wojskowych.