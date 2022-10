"Biełgorod" Putina wypłynął. "Broń Apokalipsy" na pokładzie

Biełgorod, czyli okręt z "bronią Apokalipsy"

Jednostka może potencjalnie wystrzeliwać torpedy "Posejdon". Nazywane są one "bronią Apokalipsy" albo "bronią zagłady". Tak złowrogie nazwy to efekt tego, że "Posejdony" to największe nuklearne torpedy na świecie. W założeniu mogą one pokonywać setki kilometrów w zanurzeniu i być detonowane w pobliżu wybrzeża, co potencjalnie może prowadzić do "radioaktywnego" tsunami.