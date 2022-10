Szok wśród Rosjan. Pytają, kto powstrzyma Ukrainę? Padło jedno nazwisko

"Obroną tego odcinka kierował dowódca Centralnego Okręgu Wojskowego gen. Łapin. Ten sam Łapin, który dostał gwiazdę Bohatera Rosji za zdobycie Lisiczańska, chociaż nawet blisko go tam nie było (...). Przykre jest nie to, że Łapin jest beztalenciem, ale że kryją go na górze osoby z kierownictwa sztabu generalnego" - napisał Kadyrow. Do jego wpisu zaczęli odnosić się inni rosyjscy komentatorzy.