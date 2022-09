Białoruska opozycja bije na alarm. Alaksandr Łukaszenka szykuje mobilizację i zagra z Putinem

- Jak dotąd wszyscy bagatelizowali ewentualny udział Łukaszenki w tej wojnie. Zachód nie reagował odpowiednio na zwiększanie represji na Białorusi. Jednak tego, co jest przygotowywane w kolejnej fali tej strasznej wojny, nie wolno przegapić. Zachód musi przedstawić Łukaszence twarde ultimatum dyplomatyczne, które zmusi go do powiedzenia Putinowi "nie". Dla Putina byłby to cios poniżej pasa, a Ukrainie pomoże w wyzwoleniu okupowanych terytoriów - mówi Wirtualnej Polsce Paweł Łatuszka. Dodał, iż ultimatum powinno zawierać pakiet sankcji gospodarczych na Białoruś, podobnych do tych obowiązujących wobec Rosji.