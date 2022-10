Świat złapał się za głowę. Tak miliarder pomógł Rosji [OPINIA]

Już na poziomie faktów jego wpisy są kompletnie bez sensu. Z trzech powodów. Po pierwsze, pod względem porządku światowego. Zgodnie z prawem międzynarodowym nie można zmieniać granic państw w wyniku agresji zbrojnej. W 2014 r. Krym należał do Ukrainy, został jej odebrany przemocą. Nie ma więc znaczenia, jakie były koleje losu tego półwyspu, do kogo on w przeszłości należał, a do kogo nie. Zgodnie z prawem międzynarodowym w 2014 r. znajdował się w granicach państwa ukraińskiego – i ten stan rzeczy obowiązuje do dziś, bo Kijów swoich praw do tego terytorium nie zrzekł.