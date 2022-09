Zabronić Rosjanom wjazdu do Europy. Teraz [OPINIA]

Wojna Rosjan, nie Putina

Ale nie o zawikłane zakręty dziejów tu chodzi. Chodzi przede wszystkim o to, w jaki sposób reagować na napływ Rosjan. Bo nad Europą cały czas unosi się duch wyciągania do nich ręki. Najpełniej oddał go niemiecki kanclerz Olaf Scholz, mówiąc, że to "wojna Putina, nie wojna Rosjan". Tylko że to nieprawda. Owszem, to Putin nucił kołysankę, ale Rosjanie chcieli jej słuchać. Putin poruszał kołyską, ale Rosjanom bardzo smacznie się w niej spało. A przecież mieli wybór. Mogli nie dać się uśpić, mogli szukać sposobu, żeby zatrzymać Putina. Wyraźnie tego nie chcieli, zdecydowanie bardziej im podobał się ich imperialny sen. Dlatego teraz ponoszą tego konsekwencje.