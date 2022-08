Basta! Czas na kolejny krok: bezwzględny zakaz dla wszystkich Rosjan [OPINIA]

Tak też jest w innych dziedzinach. Po agresji Rosji na Ukrainę właściwie tylko w sporcie pojawiły się różne działania wykluczenia zawodników reprezentujących Putina – i też z mieszanymi efektami. W innych obszarach życia zmieniło się bardzo niewiele. Przykład? Choćby świat muzyki poważnej. Koncertmistrzem (pierwszymi skrzypcami) orkiestry w londyńskiej Royal Opera and The Royal Ballet jest Sergiej Lewitin – zresztą wśród członków tej orkiestry roi się od rosyjskich nazwisk. Główny dyrygent berlińskiej filharmonii to Kirył Petrenko (choć on w jednym oświadczeniu odciął się od wojny). Elena Stikina będzie Toscą w jesiennym sezonie słynnej Opera Garnier w Paryżu, z kolei w filii tej opery w Bastylii tenor Dimitri Korczak wystąpi w "La Cenerentola" według Rossiniego.