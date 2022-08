Ukraiński atak na Krym. "To zasługa broni, wywiadu i sił specjalnych"

We wtorek rano doszło do wybuchu w bazie wojskowej na okupowanym przez Rosję Krymie. Według Kremla, eksplozja to wynik sabotażu. Z kolei ukraińskie władze przekazały, że zniszczenie rosyjskiej bazy to efekt skutecznych działań ich armii. – Ukraina daje sygnały światu, że Krym - mimo okupacji przez Rosję - jest cały czas ukraiński. Ma tam bardzo dobre rozpoznanie wywiadowcze i siły specjalne. Ma też broń dalekiego zasięgu, która jeszcze da się we znaki Rosjanom – mówią nam eksperci.