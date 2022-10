Ukraina w natarciu. "To mogą być kluczowe działania przed zimą"

- Po pierwsze fatalny stan dowodzenia i logistyki. To było przyczyną udanego kontrnatarcia na kierunku północnym. I to samo dzieje się na południu. Do tego dochodzi nieudana mobilizacja w Rosji. Sypie się jakość, wyposażenie i organizacja. A jeśli dodamy do tego ręczne sterowania operacją wojskową przez Putina, to mamy efekt domina - uważa płk Matysiak.