Dagestan mówi "nie" Putinowi. "To etniczna czystka, biorą rezerwistów jak leci"

- Teraz w otwarty sposób powołania dostają całe miasteczka i wsie. Czyli bierze się już z tego, co zostało. Putinowi - choć wysyła do tłumienia protestów oddziały OMON-u - nie będzie tam łatwo. W Dagestanie i w innych kaukaskich republikach do protestów włączają się muzułmańscy duchowni. Na demonstracjach pojawiają się pieśni podobne do pieśni państwa muzułmańskiego. Robione są klipy podobne do tych, które robiła Al-Kaida czy ISIS. Zarówno Dagestan, jak i republiki kaukaskie dobrze pamiętają rajdy carskiej armii na ich tereny. Jak mordowano i niszczono kaukaskie narody. Jak przeprowadzano deportacje w 1944 roku. Tam bunty wybuchały po II wojnie światowej bardzo często – przypomina prof. Daniel Boćkowski.