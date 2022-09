Przerażający plan Putina. To oznacza masowe mordy ogromnej części Rosjan

Nie drażnić klasy średniej

- Kreml oszukał Rosjan i bez wątpienia nie przestrzega zapowiedzianych kryteriów mobilizacji. Ale to nie pierwszy raz, bo cała narracja Kremla związana z wojną na Ukrainie, to jedno wielkie, piramidalne kłamstwo. To nie Ukraina ani Zachód rozpętały tę wojnę. Kreml nie ma szacunku do swoich obywateli, traktuje ich jak środek do realizacji swoich celów, nie liczy się z życiem ludzkim - mówi nam Katarzyna Chawryło, specjalista w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich.