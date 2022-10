Polsko-czeski Kaliningrad. Pomysł na referendum

Pewien Polak, anonimowy użytkownik Twittera, zamieścił humorystyczną mapkę, która dzieliła obwód kaliningradzki na dwie części. Jedna miałaby należeć do Polski, a druga do Czech. Ten satyryczny obraz został podpisany słowami: "Czas podzielić Kaliningrad tak, aby nasi bracia Czesi mieli w końcu dostęp do morza". Żart przypadł do gustu naszemu południowemu sąsiadowi tak bardzo, że jeden z polityków, Tomáš Zdechovský, postanowił podzielić się nim na własnym Twitterze.