Tak wygląda teraz most. Moskwa pokazuje najnowsze wideo

Komitet informuje, że prawdopodobnie zginęły co najmniej trzy osoby - według tych doniesień byli to pasażerowie samochodu, który znajdował się obok ciężarówki. Ciała dwóch osób - mężczyzny i kobiety - zostały już wyłowione. Rosyjski Komitet Śledczy przekonuje, że ustalił już dane ciężarówki i jej właściciela. Miała należeć do mieszkańca z Kraju Krasnodarskiego. Nowe zdjęcia opublikował też serwis "Truha".