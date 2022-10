Panika na Krymie. Chaos i wielkie kolejki przy stacjach benzynowych

Nie taką sobotę wyobrażali sobie mieszkańcy okupowanego Krymu. We wczesnych godzinach porannych doszło do potężnej eksplozji na Moście Krymskim, czyli kluczowej infrastrukturze łączącej Rosję z anektowanym półwyspem. W wyniku tego zdarzenia wybuchła paliwowa panika. Tworzą się kilometrowe kolejki przed stacjami. Co więcej, z Krymu nie da się teraz wyjechać ani drogą lądową, ani kolejową. Nie funkcjonuje też ruch promów, przez co dziesiątki statków utknęły przed Cieśniną Kerczeńską.