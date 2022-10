"Perfekcyjna operacja". Gen. Skrzypczak ostrzega, co może się stać

- Jest to wizerunkowy cios w Putina. Most Krymski to było jego marzenie, on go otwierał, był ojcem tego pomysłu - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Waldemar Skrzypczak, komentując zniszczenie przeprawy łączącej Rosję z anektowanym Krymem. Generał jest przekonany, że była to "perfekcyjna robota Sił Zbrojnych Ukrainy". - Putin na pewno odpowie na to, co się stało. To może być szaleńczy atak - alarmuje były dowódca Wojsk Lądowych RP.