Nocny atak Rosjan. Rakiety spadły na miasto

Uszkodzony Most Krymski. "NYT" o ciężarówce

"Atak na Most Krymski zorganizowały ukraińskie służby specjalne, a w przejeżdżającej przez przeprawę ciężarówce podłożono bombę" - informuje "New York Times", powołując się na źródło we władzach Ukrainy. Według "NYT" nie jest jasne, czy kierowca ciężarówki wiedział, że w środku znajdują się materiały wybuchowe. "Wcześniej źródła w UE informowały, że za uszkodzeniem Most Krymskiego stoi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy" - zauważa pravda.com.ua.