1 z 6 Nowe zdjęcia. Zerwany most z satelity

Jest to wizerunkowy cios w Putina. Most Krymski to było jego marzenie, on go otwierał, był ojcem tego pomysłu - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Waldemar Skrzypczak, komentując zniszczenie przeprawy łączącej Rosję z anektowanym Krymem. W sobotę wieczorem opublikowano zdjęcia satelitarne mostu zrobione podczas akcji gaśniczej.