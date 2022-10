Rosyjski atak rakietowy w Zaporożu. Na nagraniu widać skalę zniszczeń

Rosjanie dwa razy ostrzelali Zaporoże. Siedem rosyjskich rakiet uderzyło za pierwszym razem w budynki mieszkalne w mieście na południu Ukrainy. Do ataku doszło o świcie. Co najmniej jedna osoba nie żyje, a kilkanaście jest rannych. Zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko podał, że Rosjanie uderzyli w Zaporożu pociskami S-300. Do ataku doszło w pobliżu największej w Europie elektrowni jądrowej. Kilka godzin później na Zaporoże spadły kolejne pociski. Nie ma informacji o poszkodowanych. Reporterzy agencji Associated Press pokazali skalę zniszczeń i miejsca, gdzie od świtu trwała akcja ratunkowa służb. Ataki nastąpiły zaledwie kilka godzin po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Kijów odzyskał trzy kolejne wsie w okupowanej części Ukrainy. Zaporoże to jeden z czterech regionów, które prezydent Rosji Władimir Putin zaanektował z naruszeniem wszelkich praw. Obwód zaporoski jest także siedzibą elektrowni atomowej, która obecnie znajduje się pod rosyjską okupacją. Samo miasto pozostaje pod kontrolą Ukraińców.