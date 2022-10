Spektakularny sabotaż Rosji? Uderzenie w Putina

Po wybuchu na Moście Krymskim trwa próba ustalenia, kto stał za atakiem na kluczową - z perspektywy Rosji - infrastrukturę. Kreml na razie nie wskazuje wprost Kijowa jako odpowiedzialnego za ten ruch. Za to doradca Wołodymyra Zełenskiego jasno mówi, że za atakiem stały rosyjskie służby specjalne. Byłby to kolejny przykład brutalnego sabotażu za rządów Putina - podobnego do wysadzania przez Moskwę bloków mieszkalnych na przełomie wieków.