Zwrot akcji ws. mostu. Kim był kierowca?

W nagraniu przedstawił się i podał swój rok urodzenia (1996). Podkreślił, że "nie ma nic wspólnego" z wybuchem, który miał miejsce na moście. Przyznał jednocześnie, że to on jest właścicielem pojazdu, ale jego faktycznym użytkownikiem jest jego wujek. To kuzyn jego ojca - Machir. 51-latek był wcześniej właścicielem pojazdu, ale przepisał go na 26-latka w ubiegłym roku.