"Może teraz obwinić FSB". Podolak o wybuchu na Moście Krymskim

W jego ocenie, jeśli rzeczywiście zapaliły się cysterny, to były to tzw. cysterny-zapalniczki i najprawdopodobniej doszło do jednocześnie zainicjowanej detonacji. - Polega to na tym, że ciężarówka wybucha w określonym wcześniej przez pomysłodawców miejscu. Praktykowali to też Irakijczycy, Afgańczycy. To nie jest przypadek, że ten pożar wybuchł dzisiaj, dzień po urodzinach Putina. Nikt nie strzelił w tę ciężarówkę, ona miała się zapalić i wybuchnąć tam, gdzie wybuchła. Zostało to przygotowane perfekcyjnie, w każdym szczególe - podkreślił gen. Skrzypczak.