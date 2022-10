Most Krymski. Rosjanie przyznają: zginęły trzy osoby

Początkowo władze okupowanego Krymu twierdziły, że na Moście Krymskim nikt nie zginął. Po ujawnieniu nagrań z kamer monitoringu, na których widać moment eksplozji, wiadomo było, że jest to kłamstwo. Na nagraniu widać, że w chwili eksplozji, w miejscu, w którym do niej doszło, znajdują się co najmniej dwa pojazdy: auto osobowe i ciężarówka.