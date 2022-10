Generał Ryan wprost. "To może być część planu"

Mick Ryan, emerytowany australijski generał, ekspert Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, jest zdania, że wybuch jednej ciężarówki wypełnionej materiałami wybuchowymi to za mało, by tak uszkodzić Most Krymski. Utrata tej przeprawy będzie poważnym problemem dla Rosji i sprawi, że utrzymanie alternatywnej lądowej drogi na Krym przez Melitopol stanie się jeszcze ważniejsze - uważa ekspert. Jego zdaniem, zniszczenie tego mostu "to policzek dla Władimira Putina".