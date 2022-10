Łukaszenka o celach Polaków. Mówi o broni jądrowej

- Zabrali wojska do stu kilometrów od granicy. Dozbrajają je bronią płynącą z NATO. Te sowiecką i polską przesłali Ukrainie. Resztę zutylizowali. I teraz dysponują tylko najlepszą współczesną bronią. I co, ile im zajmie podejście pod granicę z Białorusią? Pół nocy. I my to widzimy - ostrzegał swoich obywateli dyktator, bezczelnie kłamiąc.