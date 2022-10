Rakiety spadają na Ukrainę. "Terrorysta Putin mści się za most Krymski"

Jego zdaniem, to co robi Putin - to nic innego jak zbrodnia wojenna. - Celem były ogólnie dostępne obiekty cywilne, To działanie zbrodnicze, z pełną świadomości, że ofiarami będą cywile. Tu nie ma innej kwalifikacji – to terror i zbrodnia wojenna – podkreśla były zastępca szefa SKW.