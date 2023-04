Trik wojenny Ukrainy. "Sieje śmierć wśród Rosjan"

Od kilku miesięcy do akcji - budowania zdalnie sterowanej amunicji krążącej - zaangażowali się modelarze, a modelarnie udostępniły swoje obiekty. Największy z producentów może dostarczać ok. 50 sztuk tygodniowo. Są to proste konstrukcje, a przede wszystkim tanie i łatwe w obsłudze.