Rosjanie, pytani na ulicy, czego zazdrości im Unia Europejska i NATO, mówią, że niezwyciężoności, potęgi i rosyjskiej dobrej duszy. Uważają, że zachód Europy jest całkowicie zależny od rosyjskich zasobów, a zima faktycznie miała spowodować większe spustoszenie, niż w Rosji. To z tego powodu Francuzi zostali zmuszeni do podniesienia wieku emerytalnego i wybuchły protesty. Takiego zdania w większości są osoby po 45. roku życia, które nie mają dostępu do internetu, a wszelką wiedzę o świecie czerpią z państwowej telewizji. Jak żywo przypomina to czasy, kiedy pierwszym sekretarzem KC KPZR był Jurij Andropow.